Folorunsho, un dubbio decisivo. Palladino deve rivedere il centrocampo

Il momento della Fiorentina non è dei migliori, in più gli infortuni non stanno semplificando la vita di Raffaele Palladino. Gli ultimi due in ordine cronologico sono quelli di Moise Kean e Michael Folorunsho. Il primo non ci sarà contro il Lecce, e anche la presenza dell'ex Napoli sembra improbabile. Attorno a Folorunsho gira il centrocampo viola, e la sua struttura. La botta rimediata a Verona, nello stesso punto di Como, da un grattacapo in più a Palladino. Oltre a loro Gudmundsson e Colpani saranno out, e non per poco. Fonte La Nazione