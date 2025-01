Venerdì sera l'arrivo, le visite mediche e ieri mattina il primo allenamento in maglia viola. Lunedì arriverà anche la prima convocazione con la Fiorentina per Micheal Folorunsho.

L'ex Verona è stato fortemente voluto da Raffaele Palladino e dalla società viola che, in lui, hanno visto il sostituto perfetto per colmare il vuoto lasciato da Edoardo Bove: "Michael ha le caratteristiche che ci mancavano dopo che Bove si è fermato. Lui ci dà tante alternative: può giocare sia come ala che come interno. Mi ha fatto un’ottima impressione e si è messo già a disposizione" queste le parole del tecnico viola ieri in conferenza stampa.