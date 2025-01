Portato a Firenze per dare energia e forza al centrocampo, è visto come un sostituto di Edoardo Bove, giocatore fondamentale finora assente. Folorunsho si propone come un centrocampista versatile, in grado di coprire più ruoli, offrire fisicità e tentare il tiro da fuori, qualità che potrebbero rivelarsi decisive già dalla prossima partita contro il Torino.