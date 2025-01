Folorunsho è il nuovo Bove? Così Palladino vuole valorizzare l’ex Napoli

Michael Folorunsho, ultimo acquisto della Fiorentina, è pronto a debuttare a partita in corso e potrebbe presto guadagnarsi una maglia da titolare. Palladino intende valorizzarlo come il "nuovo Bove" in un 4-2-3-1, schema che aveva dato buoni risultati in passato e che verrà riproposto dopo il fallimento del recente 3-4-2-1.