Fischiati Palladino, Gudmundsson o entrambi? Il numero 10 è un caso

Gudmundsson, ancora una volta, non è riuscito a completare una partita intera in maglia viola: in stagione ha collezionato otto presenze da titolare senza mai superare i 77 minuti giocati. Il suo ultimo gol risale al 6 ottobre contro il Milan, e da allora ha accumulato 298 minuti in Serie A senza reti né assist, evidenziando il suo momento di difficoltà. Lo riporta il Corriere Fiorentino.