Firenze sogna, Commisso è orgoglioso: la serata perfetta di Raffaele Palladino

Tra i protagonisti, Dodô scherza su una scommessa con Kean e parla apertamente di qualificazione in Champions, ormai nel mirino della squadra. Ranieri, emozionato per la vittoria, sottolinea l’impresa fatta in emergenza e scommette sul compagno Kean: “Può arrivare a 30 gol”. La Fiorentina sogna in grande, forte della sua solidità e della voglia di superare ogni ostacolo. Lo riporta il Corriere dello Sport.