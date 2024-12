Firenze riabbraccia Bove. E il ricordo va subito a quel Fiorentina-Inter

Edoardo Bove, ventiduenne centrocampista, torna questa sera allo stadio Franchi per la prima volta dopo il drammatico episodio accaduto durante Fiorentina-Inter il primo dicembre, quando la sua vita fu in pericolo. Grazie all’intervento tempestivo del personale sanitario e di Danilo Cataldi, Bove potrà nuovamente ricevere l’affetto dei tifosi. (IL RITORNO)

Lo stadio Franchi si prepara ad accoglierlo con grande calore: ventimila spettatori a Campo di Marte gli mostreranno il loro sostegno, come già avvenuto nelle settimane di degenza, segnate da messaggi di vicinanza, incluso uno striscione fuori dall’ospedale di Careggi. La partitaFiorentina-Udinesesarà l’occasione per celebrare il suo ritorno, in un’atmosfera emozionante e di rinascita. I cancelli apriranno alle 16:30 per agevolare l’ingresso in sicurezza. Lo riporta il Corriere dello Sport.