Firenze ha scelto Sarri, ma Commisso non sembra cedere

Nonostante le recenti dichiarazioni del presidente Rocco Commisso, che ha ribadito come le scelte della società non siano influenzate dalle pressioni dei tifosi, il popolo viola ha espresso chiaramente la propria preferenza per il nuovo allenatore: Maurizio Sarri. Attraverso radio, social e azioni simboliche nei pressi del Franchi e del Viola Park, i tifosi hanno fatto sentire la loro voce, sperando di convincere la dirigenza a considerare seriamente l’ex tecnico della Lazio.