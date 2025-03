Fiorentina verso Napoli: ottimismo per Adli, Folorunsho in dubbio

Dopo la trasferta di Atene, la Fiorentina è rientrata a Firenze e oggi riprenderà gli allenamenti in vista della sfida contro il Napoli. Palladino dovrà fare a meno degli squalificati Zaniolo e Mandragora, ma ritroverà Ndour e Mari, assenti in Europa. I principali dubbi riguardano gli infortunati Adli e Folorunsho, con il primo in netto miglioramento e vicino al rientro tra i convocati, mentre per il secondo sarà necessaria una corsa contro il tempo per recuperare da un infortunio muscolare.