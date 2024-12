Fiorentina verso Bologna: dubbio Cataldi. E Gudmundsson…

È di nuovo vigilia di campionato per la Fiorentina , che domani affronterà il suo ex allenatore Vincenzo Italiano allo stadio Dall'Ara a Bologna. Dopo un allenamento di scarico ieri per recuperare dalle energie spese contro il Lask in Conference League, oggi la squadra svolgerà la rifinitura al Viola Park.

Per quanto riguarda la formazione, è probabile che Palladino faccia delle rotazioni. In porta tornerà De Gea, mentre in difesa ci saranno Ranieri e Comuzzo con Gosens sulla fascia sinistra. A centrocampo, Adli potrebbe essere titolare insieme a Cataldi se quest’ultimo recupera. In attacco, Gudmundsson dovrebbe rientrare sulla trequarti dopo i problemi fisici, mentre Kean è confermato davanti nonostante abbia giocato titolare in Conference League. Lo riporta il Corriere dello Sport.