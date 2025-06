Fiorentina versione tricolore con Fazzini e Viti. E se dovesse partire Kean?

Made in Italy. La Fiorentina punta forte sul made in Italy. E questo è un discorso che tocca tutta la rosa che verrà messa a disposizione di Stefano Pioli che proprio ieri ha risolto ufficialmente il contratto con l'Al Nassr. A Firenze, dove ha già trovato casa, dovrebbe sbarcare intorno all'11 luglio per essere presentato a inizio ritiro, forse il 14. Pioli sta avallando la linea di prendere giovani calciatori italiani. Quindi Fazzini (classe 2003), che sostanzialmente è una mezzala anche se a Empoli giocava col 10, e pure il forte difensore appena preso dal Nizza Mattia Viti (2002) che è di Borgo San Lorenzo, tifa viola pure lui ed è cresciuto a Empoli, a 35 chilometri da Firenze, in quel club che con la Viola continua a fare affari. Negli anni sono arrivati Saponara, Parisi, Terracciano, mentre a febbraio è stato l'attaccante ad andare nella società di Fabrizio Corsi infortunandosi seriamente al ginocchio. Il concetto «italiano è bello» riguarda la maggior parte dei calciatori acquistati negli ultimi anni. Pensiamo a Rolando Mandragora e per stare a centrocampo (dove piace Bernabè del Parma) a Nicolò Fagioli voluto a febbraio e rilanciato proprio da questa gestione. Sempre nel mercato invernale è arrivato il centrocampista polivalente Cher Ndour, classe 2004 che si giocherà le sue carte in ritiro.