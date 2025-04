Fiorentina, tutto è possibile: risposta migliore a chi nutriva dubbi

La risposta migliore a chi avesse avuto qualche dubbio. Sul fatto che la Fiorentina potesse vincere senza il suo bomber, alle prese con alcuni problemi familiari. Ma anche nei confronti di chi nutriva sensazioni negative per una sfida contro una squadra dietro in classifica dopo alcuni giorni segnati dalla rabbia e dalla delusione del club per la decisione della Lega Calcio di recuperare questa partita dopo appena due giorni con tutti i problemi del caso. Sul campo, però, arriva la vittoria migliore. Quella che ribalta un approccio non certo memorabile e che riporta i viola in piena corsa per un posto in Europa. Quale sia ancora non è dato sapere ma adesso la Fiorentina è lì col gruppone: staccato il Milan, a tre punti dall’Europa League, a quattro dalla Champions. Tutto può accadere in questo pazzo campionato. Gosens che torna al gol alla sua prima da titolare dopo l’infortunio, Beltran che non fa rimpiangere l’assenza di Moise e in generale una prova in crescendo che restituisce fiducia ed entusiasmo a tutto l’ambiente.