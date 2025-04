Fiorentina, tesoro palle inattive. Segna meno solo dell’Inter, in Europa…

La Fiorentina vanta un'alta percentuale realizzativa su palla ferma. In Italia fra le migliori, ma pure in Europa va bene

C'è una risorsa, che si chiama palla inattiva, che la Fiorentina sa sfruttare parecchio bene. Ne parla questa mattina La Gazzetta Dello Sport, che spiega come i viola siano particolarmente specialisti in questo fondamentale che può fare la differenza. La squadra di Palladino, fin qui, vanta ben 11 reti originate da palla inattiva (esclusi i rigori) insieme all'Atalanta, in una coppia che si pone subito dietro alle 14 della capolista Inter. In questo senso i viola hanno fatto largamente meglio anche di Napoli e Roma (6), Milan (5) e Juventus (4), un dettaglio non banale nell'economia di un campionato.