Fiorentina, stasera la prima “sgambata”: pronto Fagioli nel ruolo di regista

Nasce oggi la Fiorentina di Stefano Pioli

Redazione VN 20 luglio 2025 (modifica il 20 luglio 2025 | 07:40)

Nasce oggi la nuova Fiorentina, anche se la stagione ufficiale inizierà solo il 21 agosto con il preliminare di Conference League. Stasera, nel tradizionale test in famiglia contro la Primavera al Viola Park, si potranno vedere i primi segnali del lavoro di Stefano Pioli, arrivato da una settimana. La squadra è ancora in fase embrionale, con molte incognite legate al mercato e numerosi esuberi; probabilmente solo Riccardo Sottil sarà protagonista della partita. Il modulo scelto dovrebbe essere il 3-5-2, con De Gea e Martinelli che si divideranno i minuti in porta, e Nicolò Fagioli schierato davanti alla difesa come primo playmaker.

Per quanto riguarda le scelte tattiche, gli esterni saranno probabilmente i soliti Dodo e Gosens, mentre in attacco Pioli vuole testare tutte le possibili combinazioni con le quattro punte a disposizione. La coppia più probabile per la partita è Dzeko-Beltran, provata più volte durante il ritiro. Il test servirà soprattutto a Dzeko, che dovrà riconquistare la fiducia di società e tifosi, e Pioli sembra intenzionato a dargli un’altra opportunità a partire da questa partita.

In generale, questa sgambata è il primo passo concreto verso la definizione di una Fiorentina ancora in costruzione, che punta a trovare una nuova identità tattica e a risolvere la situazione di diversi giocatori in esubero, in vista di una stagione che si preannuncia intensa e ricca di sfide. Lo scrive il Corriere dello Sport.