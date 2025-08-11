La Fiorentina infatti deve bilanciare la chiara volontà di trattenere i propri giocatori con la necessità di far quadrare i numeri del bilancio. È una questione di equilibri.
Fiorentina, sono 84 i milioni lordi di ingaggi complessivi. Adesso serve cedere
La Fiorentina deve lavorare sul bilancio
Ora il club viola ha 84 milioni lordi di ingaggi complessivi e la cifra deve invece attestarsi sui 70 milioni, in base al 70% del fatturato della scorsa stagione per rispettare appunto il fair play finanziario.
Per questo servono pazienza e tempo per far uscire dei giocatori considerati fuori dal progetto a cominciare da Ikoné (per il quale c'è un interesse del Botafogo) e Barak, ma pure uomini sul mercato come Beltran, giocatore con ingaggio alto e poco utile a Pioli. Per l'argentino, che ha declinato la corte del Flamengo, ad ora non ci sono nuove pretendenti. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
