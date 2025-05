Fiorentina soddisfatta: ripartire da 10-12 giocatori per migliorarsi ancora

Tanti gli argomenti toccati in conferenza stampa dal presidente Commisso e dai direttori Ferrari e Pradé. Tra questi la soddisfazione per un sesto posto che, con 65 punti, altri anni sarebbe valso l'Europa League. L'auspicio è quello di migliorarsi ulteriormente "compatibilmente con il nostro quadro che non ci permette di avere grossi ricavi senza uno stadio. Mi fa male sentire certe dichiarazioni circa i soldi che ho messo sulla squadra, io ne ho messi tanti e abbiamo pure il problema del fair-play finanziario da rispettare". Il presidente ha poi parlato del rinnovo di Palladino e della decisione di non vendere Comuzzo. In entrambi i casi l'ultima parola è stat la sua, sia per quanto riguarda la conferma del tecnico viola che per la decisione di non cedere il giovane difensore a gennaio.