Fiorentina si comincia! 33 giocatori al VP: tanti, troppi. Iniziano le valutazioni

Pronti, via. Finalmente verrebbe da dire, perché sono quasi due mesi da Udinese-Fiorentina e dall'ultima partita della scorsa stagione: due mesi in cui sono accadute tante cose, più di quelle che erano attese e difatti oggi la Fiorentina riparte con un altro allenatore.

Stefano Pioli ha convocato trentatré giocatori per il ritiro al Viola Park fino al giorno 27: tanti, troppi. Qualcuno sarà valutato, qualcuno andrà via, ma intanto eccoli in stretto ordine alfabetico: Barak, Beltran, Bianco, Comuzzo, De Gea, Dodo, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Ikoné, Infantino, Kean, Kouame, Mandragora, Martinelli, Ndour, Pablo Marí, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sabiri, Sottil, Terrracciano, Valentini e Viti, e i "Primavera" Braschi, Leonardelli, Keita e Kouadio, mentre Brekalo, Christensen e Nzola si aggregheranno più avanti.

Già ricco il giorno numero uno di ritiro che prevede visite mediche, test atletici e prime uscite sui campi del Viola Park per riprendere confidenza con la forma fisica e il pallone, ma il clou è in serata quando le porte del centro sportivo si apriranno per accogliere i tifosi: alle 21.30 è in programma la presentazione della squadra di Pioli, di quella femminile del nuovo allenatore Pablo Pinones-Arce e della Primavera di Daniele Galloppa. Da domani, via subito alla doppia seduta di allenamento, la seconda delle quali nel pomeriggio aperta al pubblico. Lo scrive il Corriere dello Sport.