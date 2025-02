Fiorentina, serve la stessa determinazione… ma con qualche arma in più

La Fiorentina dovrà scendere in campo con la stessa determinazione e concentrazione vista giovedì sera al Franchi. In casa Inter, per quanto riguarda gli interpreti, non ci saranno gradi cambiamenti. Raffaele Palladino invece, potrà contare sui nuovi arrivati: Zaniolo, Fagioli, Ndour e Folorunsho. Adli ancora out, e per questo, il tecnico viola potrebbe confermare la mediana di giovedì sera; con Fagioli pronto a debuttare a gara in corso. Il tridente alle spalle di Kean sarà composto da Folorunsho, Beltran e Parisi confermato dopo l'ottima prestazione di giovedì sera al Franchi. Lo riporta La Repubblica.