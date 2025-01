Fiorentina, puoi solo vincere a Monza. Altrimenti sarà crisi

In caso di non vittoria verrà aperta la crisi della Fiorentina

La partita di stasera tra Fiorentina e Monza rappresenta un momento cruciale, soprattutto per l'allenatore Raffaele Palladino, che torna per la prima volta da avversario nello stadio dove è iniziata la sua carriera da tecnico. La Fiorentina si trova in una situazione delicata, con un solo punto nelle ultime quattro partite, e ha l'obbligo di vincere per evitare di entrare in una crisi conclamata.