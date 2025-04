Fiorentina, problemi con Gudmundsson? “Senza Europa riscatto da rivedere”

La mancata qualificazione in Europa porterebbe dei problemi anche per il futuro di Gudmundsson

Non poteva mancare Albert Gudmundsson nei nomi per il futuro della Fiorentina di Rocco Commisso. I dirigenti viola si dovranno mettere a tavolino per discutere anche la situazione che riguarda il contratto. Secondo la Gazzetta dello Sport,ci sono ancora diversi elementi da valutare: