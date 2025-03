Fiorentina Primavera, sconfitta beffa contro l’Inter: Rubino non basta

Sconfitta beffa per la Fiorentina Primavera, che a Milano ha perso 2-1 contro l'Inter in virtù di un rigore regalato ingenuamente ai nerazzurri al 90', quando i viola solo quattro minuti prima erano pervenuti al meritato pareggio grazie a un super gol di Rubino .

Una gara molto ben giocata quella dei ragazzi di Galloppa, che per il big match d'alta classifica potevano contare anche su tre titolarissimi come Caprini, Harder e lo stesso Rubino, venerdi sera in panchina al Franchi con la prima squadra, ma poi partiti sabato all'alba per la Lombardia pur di essere in campo.