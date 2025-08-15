Fiorentina-Polissya: Pioli punta sul 3-4-1-2 per i playoff di Conference League

La Fiorentina debutta il 21 agosto in Conference League contro il Polissya. Pioli punta su Gudmundsson, Dzeko e Kean per evitare sorprese.

Redazione VN 15 agosto 2025 (modifica il 15 agosto 2025 | 09:50)

L’attesa è finita. Fra sei giorni la Fiorentina di Stefano Pioli farà il suo esordio stagionale nei playoff di Conference League contro il Polissya, quarta forza dello scorso campionato ucraino. La gara di andata si giocherà il 21 agosto in Slovacchia, a Presov, per via del conflitto in Ucraina.

Pioli ha osservato l’andata del turno precedente, vinta 3-0 dal Polissya contro gli ungheresi del Paksi, e non vuole ripetere i rischi corsi la scorsa stagione, quando i viola superarono il Puskas Akademia solo ai rigori. “Sfida da non sottovalutare”, ha ribadito il tecnico.

Il 3-4-1-2 sembra ormai definito: Comuzzo, Pongracic e Ranieri in difesa; Dodo, Sohm, Fagioli e Gosens a centrocampo; Gudmundsson dietro a Dzeko e Kean in attacco. Una formazione provata con insistenza anche nel recente test contro la Japan University.

Dopo la sfida in Slovacchia, la Fiorentina potrebbe spostarsi direttamente a Cagliari per la prima di Serie A, senza rientrare a Firenze, in vista del ritorno fissato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport