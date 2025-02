Domani ci sarà una Fiorentina in emergenza al Franchi

Nonostante le difficoltà legate agli infortuni e all’ impossibilità di schierare i nuovi acquisti , Raffaele Palladino si mostra fiducioso in vista del recupero contro l’ Inter . Il tecnico viola è consapevole delle difficoltà, ma crede che la sua squadra possa comunque offrire una prestazione di alto livello .

La Fiorentina affronterà la gara con appena 14 giocatori disponibili, con Cataldi, Colpani e Adli in dubbio per problemi fisici. Palladino sottolinea che, nonostante le sofferenze nei secondi tempi contro Lazio e Genoa, la squadra non ha problemi atletici: bisogna migliorare nella gestione delle due fasi di gioco.