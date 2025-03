Fiorentina, ora o mai più. Palladino sfida il maestro Gasperini

Nonostante le difficoltà, la Fiorentina ha trovato continuità nella fase offensiva, con l'apporto di Gudmundsson e il miglioramento delle prestazioni individuali, come quelle di Kean, che sta migliorando i suoi numeri rispetto alla passata stagione. Con una rosa completa, il club spera di sfruttare la profondità della squadra per affrontare il rush finale. La partita contro Gasperini e l'Atalanta sarà importante per il morale, in vista della chiusura della stagione e per conquistare punti decisivi per l'Europa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.