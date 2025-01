Fiorentina, ora non si aspetta: due priorità sul mercato di gennaio

La Fiorentina ora non può più attendere. Il mercato di gennaio si avvia verso la sua seconda metà e in casa viola ci sono due priorità: un centrocampista e un esterno d'attacco. Il Corriere Dello Sport fa i nomi dei possibili obiettivi tenendo conto del momento. Il primo della lista resta sempre Luiz Henrique, in una trattativa difficile col Botafogo (balla una distanza di 10 milioni), con Man del Parma in seconda battuta. Difficile intavolare una trattativa sugli stessi presupposti del brasiliano, ma i dialoghi sono aperti. Ancora, resta sul taccuino pure Daniel Maldini, con 12 milioni di clausola per acquirenti italiani. Pradè ammira il figlio d'arte, ma a gennaio i brianzoli (ora tornati in corsa per la salvezza) non intendono privarsene a meno di offerte importanti.