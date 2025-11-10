Fiorentina, ora la sosta. CorFio: “Da Kean a Gosens, serve ritrovare la forma”

Adesso arriva la sosta, ma al Viola Park si continua a lavorare

Redazione VN 10 novembre 2025 (modifica il 10 novembre 2025 | 08:28)

La sosta per le Nazionali arriva come una benedizione per la nuova Fiorentina di Paolo Vanoli. Dopo l’impatto positivo ma ancora acerbo del debutto a Genova, l’allenatore avrà finalmente due settimane per lavorare sulla squadra e impostare i primi principi del suo gioco. Un periodo prezioso per ritrovare energie e concentrazione in vista della sfida con la Juventus. Nonostante le assenze di otto giocatori convocati con le rispettive nazionali, Vanoli potrà dedicarsi a chi resta a Firenze, lavorando su condizione atletica, compattezza e identità tattica. L’obiettivo è sfruttare ogni giorno per ricostruire un gruppo che ha bisogno di ritrovarsi dopo mesi difficili.

Tra chi resterà a disposizione ci sono Moise Kean e Robin Gosens, entrambi alle prese con infortuni ma determinati a rientrare presto. Kean, fermato da un trauma alla tibia, era comunque presente a Genova per sostenere i compagni, mentre Gosens dovrebbe tornare abile dopo la sosta. Restano a Firenze anche Nicolussi Caviglia e Piccoli, che avranno così l’occasione di allenarsi con continuità e guadagnare spazio nelle gerarchie. Gli altri, invece, voleranno in giro per l’Europa: da Dzeko con la Bosnia a Pongracic con la Croazia, passando per Gudmundsson, Sohm e i giovani Martinelli, Comuzzo, Fortini e Ndour, tutti impegnati con le selezioni nazionali maggiori o Under 21.

Sul fronte tecnico e organizzativo, Vanoli sta definendo gli ultimi dettagli del suo staff. Oltre al vice Daniele Cavalletto, con lui ci saranno figure di fiducia come Marco Zuccher, preparatore dei portieri che lo ha seguito nelle esperienze a Mosca, Venezia e Torino, e Giampiero Ascenzi, responsabile della preparazione atletica. Completano lo staff lo spagnolo Cristian Ceballo Prieto e i confermati Bianchi e Dall’Omo. Dopo due giorni di riposo, da mercoledì la squadra riprenderà con doppi allenamenti quotidiani: lavoro intenso, spirito di gruppo e umiltà saranno le parole d’ordine per iniziare a dare forma alla nuova Fiorentina targata Vanoli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.