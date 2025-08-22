Archiviata la trasferta europea, per la Fiorentina non ci sarà tregua. Da oggi infatti la squadra di Pioli inizierà a preparare l'esordio in campionato, in programma domenica alle 18.30 all'Unipol Domus di Cagliari.
Fiorentina, oggi la partenza per Cagliari. Adesso testa al campionato
Adesso la Fiorentina ha in testa solo il Cagliari
La formazione viola ripartirà in mattinata da Kosice per raggiungere la Sardegna all'ora di pranzo: da li si trasferirà in una struttura attrezzata a Santa Margherita di Pula, scelta come ritiro in vista della sfida coi rossoblù. Già oggi pomeriggio è prevista una seduta di scari-co, mentre domani sarà tempo di rifinitura.
Domenica quindi il debutto ufficiale in A. Subito dopo il match, la Fiorentina tornerà a Firenze in serata: da lunedì si comincerà a pensare al ritorno del play off in programma il 28 agosto alle 20 a Reggio Emilia, un appuntamento cruciale per conquistare la fase campionato del torneo. Lo scrive la Nazione.
