Appuntamento fissato per questo pomeriggio alle 18.30, quando la Fiorentina tornerà in campo al Viola Park per iniziare l'ultima fase della preparazione estiva, dopo le due settimane di lavoro iniziale nel proprio centro sportivo e le successive due portate avanti nella tournée inglese.
La Nazione
Fiorentina oggi in campo: Stefano Pioli prepara l’ultima amichevole
Squadra in campo nel tardo pomeriggio per evitare il caldo più afoso con Pioli e il suo staff che cominceranno a curare i particolari, sia sul piano tattico che dal punto di vista fisico. Meno di dieci giorni al via ufficiale della stagione con l'andata del playoff di Conference in programma giovedì 21. In questo senso sarà propedeutico l'ultimo test del precampionato in programma giovedi sera al Viola Park contro la Japan University, selezione dei migliori calciatori aniversari nipponici che fin qui si è ben comportata nei test contro Genoa (1-1), Cesena (1-1) e Verona (sconfitta di misura per 1-0).
Se dal punto di vista tecnico non può esserci partita, dal punto di vista fisico i giovani calciatori giapponesi saranno sicuramente probanti per i ragazzi di Pioli. Che poi, al di là di un possibile allenamento congiunto a porte chiuse nel weekend, andranno dritti verso gli impegni ufficiali. Tra Conference e campionato (Cagliari e Torino) i viola si giocheranno subito partite importanti per cominciare bene la stagione. La prima parte di stagione (poi ci sarà la sosta) dovrà dare risposte convincenti. Lo scrive la Nazione.
