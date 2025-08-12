Fiorentina oggi in campo: Stefano Pioli prepara l’ultima amichevole

Squadra in campo nel tardo pomeriggio per evitare il caldo più afoso con Pioli e il suo staff che cominceranno a curare i particolari, sia sul piano tattico che dal punto di vista fisico. Meno di dieci giorni al via ufficiale della stagione con l'andata del playoff di Conference in programma giovedì 21. In questo senso sarà propedeutico l'ultimo test del precampionato in programma giovedi sera al Viola Park contro la Japan University, selezione dei migliori calciatori aniversari nipponici che fin qui si è ben comportata nei test contro Genoa (1-1), Cesena (1-1) e Verona (sconfitta di misura per 1-0).