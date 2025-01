Fiorentina oggi come all’andata, serve una scintilla per ripartire

Così come all'andata, la Fiorentina può ritrovarsi e rilanciarsi in campionato contro la Lazio

A distanza di un girone la Fiorentina ritrova la Lazio di barone con alcune situazioni che sembrano essere tornate al punto di partenza; I risultati che non arrivano, i fischi e la sensazione che questa Fiorentina sia ben altro rispetto ai soli due punti raccolti nelle ultime sei gare. Mantenere il ritmo delle otto vittorie consecutive sarebbe stato un sogno, ma era ovvio che la Fiorentina prima o poi avrebbe trovato la sua dimensione. Ma tra quella Fiorentina e l’attuale, una via di mezzo ci sarà. Ad ora gli aspetti che la contraddistinguevano non si vedono più, ma tutti, all'interno della società, sono convinti che presto torneranno.