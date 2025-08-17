Fiorentina, oggi allenamento congiunto con il Viareggio. Poi la Conference

Prosegue la preparazione della Fiorentina in vista dei primi impegni ufficiali della nuova stagione. Oggi alle 18.30 è previsto un allenamento congiunto a porte chiuse contro il Viareggio, che si terrà presso il padiglione della prima squadra.
Un'occasione utile per mister Pioli per testare alcuni correttivi dopo il ko rimediato con la Japan University. Nei successivi tre giorni poi la squadra lavorerà sempre di mattina al Viola Park, col mercoledì che sarà dedicato alla rifinitura in vista dell'andata dei playoff di Conference contro il Polissya: al termine della sessione e del pranzo, i viola partiranno per la Slovacchia.
Ancora da definire il programma post-partita a Presov: non è da escludere che la squadra venerdì possa volare subito a Cagliari, dove tra una settimana esatta i viola esordiranno in campionato. Lo scrive la Nazione.
