Fiorentina non brillante ma efficace. Una vittoria è ciò che serviva

La Fiorentina adesso torna a respirare. Quella vista ieri al Franchi non è stata una bella squadra dal punto di vista del gioco, ma come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport, la squadra di Raffaele Palladino è stata efficace centrando l'unico obiettivo possibile nella serata del Franchi; la vittoria.

Dopo tre partite in cui aveva raccolto zero punti, la Fiorentina torna alla vittoria grazie alla rete di Robin Gosens e si porta momentaneamente al sesto posto davanti al Bologna di Vincenzo Italiano. Adesso però, la Fiorentina, non deve avere altri cali e proseguire su questo trend a partire già dalla sfida di Conference ad Atene giovedì prossimo per la quale Palladino spera di ritrovare Moise Kean