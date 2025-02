Fiorentina, missione rimonta: da stasera vietato fermarsi

Prendendo in esame gli stessi avversari incontrati tra agosto e dicembre (Monza, Torino, Lazio, Genoa, Inter, Como e Verona) ci si accorge infatti che se nella prima parte di stagione i punti fatti erano stati 19, dal 4 gennaio in poi il totale è sceso a 7. Dunque, ad oggi, la tabella di marcia recita un impietoso -12 rispetto a quanto collezionato solo pochi mesi fa. Eppure esiste ancora la possibilità per la Fiorentina di ottenere 36 punti nel girone di ritorno - per chiudere almeno a 71 - ovvero viaggiare, a partire da stasera, a una (spaventosa) media di 2,42 punti a partita. Dura, durissima. Lo scrive la Nazione.