Fiorentina, metti un Ferrari nel motore

La Nazione questa mattina con un pezzo firmato dal nostro Roberto Vinciguerra mette in evidenza uno dei tanti primati della storia viola che la Fiorentina di Commisso sta stabilendo ed eguagliando in questi ultimi anni. Uno riguarda il direttore generale gigliato Alessandro Ferrari, arrivato a Firenze nel 2018 ed al timone della società dallo scorso 15 aprile, all’indomani della prematura scomparsa di Joe Barone. Il bilancio delle 35 gare ufficiali disputate dalla Fiorentina con il motore “Ferrari” è impressionante: 20 successi, 10 pareggi e solo 5 sconfitte, con 78 reti fatte e 40 subite. In pratica, ed in media, una partita su due giocate è stata vinta con almeno due gol realizzati. Nelle 18 gare casalinghe durante la sua gestione la Fiorentina, nei tempi regolamentari, ha ottenuto 12 successi e 6 pareggi, segnando ben 47 gol e subendone “solo” 20. Insomma è proprio il caso di dire che Commisso h messo un Ferrari nel motore della sua Fiorentina.