Fiorentina, l’obiettivo è non subire gol. Ma in Conference la difesa trema…

La Fiorentina dovrà concentrarsi sulla solidità difensiva nella trasferta di domani ad Atene, con l'obiettivo di non subire gol. Un pareggio contro il Panathinaikos garantirebbe ai viola un vantaggio importante in vista del ritorno a Firenze, sfruttando il fattore campo per il passaggio del turno. Tuttavia, per riuscirci, la squadra di Palladino dovrà migliorare rispetto alle precedenti gare di Conference League, in cui non è mai riuscita a mantenere la porta inviolata tra playoff e girone unico.

Analizzando il percorso europeo della Fiorentina, si nota che su otto partite disputate ha mantenuto la porta inviolata solo due volte, contro New Saints e Lask. Il rendimento in trasferta è particolarmente preoccupante: sei gol subiti in quattro gare esterne, con reti incassate in Ungheria, Svizzera, Cipro e Portogallo. In alcuni casi, i viola sono riusciti a compensare con un attacco efficace, ma in altre occasioni le disattenzioni difensive sono costate punti importanti, come nella sconfitta contro l'Apoel.