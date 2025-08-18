Fiorentina, l’obiettivo è il tabellone di Conference. Poi il volo verso Cagliari

Stefano Pioli ha fatto le sue scelte. In più di un mese di lavoro la Fiorentina plasmata dal tecnico emiliano ha una fisionomia chiara, un progetto preciso, obiettivi importanti.

Il primo traguardo da centrare è entrare nel tabellone di Conference League, il giardino dei viola che sono arrivati due volte in finale, perdendola, e nella scorsa edizione in semifinale.