Fiorentina, l’obiettivo è il tabellone di Conference. Poi il volo verso Cagliari

Stefano Pioli ha fatto le sue scelte. In più di un mese di lavoro la Fiorentina plasmata dal tecnico emiliano ha una fisionomia chiara, un progetto preciso, obiettivi importanti.
La Fiorentina si prepara a scendere in campo contro il Polissya
Il primo traguardo da centrare è entrare nel tabellone di Conference League, il giardino dei viola che sono arrivati due volte in finale, perdendola, e nella scorsa edizione in semifinale.
L'avversario si chiama Polissya e rappresenta la città di Zytomyr, martoriata dalla guerra in Ucraina. Ma, proprio per questo, la formazione, che ha appena eliminato gli ungheresi del Paksi, gioca in Slovacchia a Presov dove la Fiorentina si presenterà giovedì. Poi volerà subito a Cagliari per il debutto in campionato di domenica. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
