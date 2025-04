Fiorentina, l’emergenza è reale: Palladino pronto a chiedere a Galloppa

La Fiorentina affronta un'emergenza sulle fasce in vista della sfida di Conference League contro il Celje. Dodo e Moreno sono squalificati, Gosens ha appena ripreso ad allenarsi ma non verrà rischiato, mentre Parisi è in dubbio per problemi fisici. L'unica certezza sembra essere Folorunsho, che sarà adattato nuovamente come esterno di destra, a patto che Parisi sia disponibile.