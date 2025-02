Fiorentina-Lecce, la probabile formazione: ritorna il 3-5-2, gioca Ndour?

Battere il Lecce e tornare a vincere. Questa è l'unica strada percorribile per la Fiorentina di Raffaele Palladino che stasera allo stadio Artemio Franchi si gioca tutto, presente ma soprattutto futuro. E per farlo, l'allenatore viola torna al passato scegliendo quel 3-5-2 con cui ha aperto la sua avventura a Firenze.

In porta pronto De Gea, con Comuzzo, Pongracic e Ranieri ha comporre la difesa a tre. Salgono Gosens e Dodò sulle fasce, mentre Mandragora, Cataldi e Fagioli potrebbero comporre il centrocampo. Ma, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Palladino avrebbe provato Ndour negli 11 titolari che potrebbe prendere il posto di Mandragora o Fagioli. Davanti, scelte obbligate, ecco la coppia Zaniolo-Beltran. Senza Kean, Gudmundsson, Colpani, Adli e Folorunsho, una Fiorentina in emergenza deve vincere per evitare il baratro.