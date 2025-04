Fiorentina l’ammazzagrandi: con il Franchi, Firenze sogna

Il Franchi, sebbene penalizzato dalla ridotta capienza per i lavori (con una media di 20.226 spettatori), si conferma un fattore determinante per la squadra. Ora il vero obiettivo sarà replicare questo rendimento anche in trasferta, dove i viola sono attualmente noni con 18 punti raccolti. Se la Fiorentina saprà mantenere il coraggio e la determinazione mostrate contro le big, potrà davvero ambire a un traguardo prestigioso in questa stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.