Fiorentina, la probabile formazione: Kean e Gudmundsson ok? Altrimenti c’è Ndour

Ultima gara al Franchi, ultima chance per la Fiorentina di Raffaele Palladino di arrivare in Europa. A Firenze arriva il Bologna dell'ex Vincenzo Italiano, fresco di vittoria della Coppa Italia. Un trofeo che al capoluogo fiorentino ha fatto male, ma che non può distogliere il gruppo viola da l'obiettivi principale: evitare di rimanere fuori dall'Europa.

Raffaele Palladino è senza Beltran, Zaniolo e Folorunsho. Ha fatto di tutto per avere Gudmundsson e Kean e, molto probabilmente li avrà a disposizione per tentare il tutto per tutto. In porta ovviamente c'è David De Gea, con Pablo Marì al centro e Pongracic-Ranieri ai lati della difesa. Nel mezzo Richardson prende il posto di Cataldi, con Fagioli e Mandragora a completare il centrocampo. Sulle fasce zero sorprese, confermati Dodò a destra e Gosens a sinistra. In attacco dicevamo di Kean e Gudmundsson. Palladino farà di tutto per schierarli entrambi dal primo minuto, altrimenti pronta la carta Ndour.