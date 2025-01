Fiorentina, la probabile formazione: Folorunsho a destra, Gud c’è

Questa sera, ore 20:45, la Fiorentina è attesa all'Olimpico contro la Lazio di Baroni. Gara fondamentale per dare una svolta a questo periodo. Come confermato anche da Palladino in conferenza stampa, serve una scintilla. Il tecnico viola, come scrivono i giornali, probabilmente confermerà gli ultimi migliori a disposizione per il momento, viste le assenze di Cataldi, Colpani e Ikoné dai convocati. La probabile formazione: