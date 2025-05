Fiorentina, la nuova maglia tra sogni e nostalgia. E che ricordi Wembley

In un momento difficile per la Fiorentina e i suoi tifosi, affiora la nostalgia per tempi più gloriosi, innescata dalle nuove maglie che ricordano quelle della stagione 1999-2000, epoca in cui la squadra era guidata da Trapattoni e viveva uno dei suoi momenti più alti sotto la gestione Cecchi Gori. Per chi ha vissuto quegli anni, il richiamo è immediato: quelle casacche richiamano alla mente la grande impresa di Wembley contro l’Arsenal, simbolo di una Fiorentina combattiva e capace di imprese inattese.