Fiorentina, la classifica piange: posizione lontana dalle ambizioni del club

La Fiorentina è scivolata troppo in basso per quelle che erano le ambizioni del club e soprattutto del suo allenatore. E' scivolata in basso, è vero, ma calendario e punti a disposizione dicono che c'è ancora il tempo per rinascere, per tornare a credere in una qualificazione all'Europa del prossimo anno, per archiviare, a giugno, un anno tutto sommato positivo.