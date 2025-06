Fiorentina, Italiano si “vendica” per Dzeko? Gazzetta: “Bologna su Gudmundsson”

Il Bologna di Vincenzo Italiano ha chiesto informazioni per Albert Gudmundsson. Il numero 10 della Fiorentina infatti non è stato riscattato dalla dirigenza viola, in attesa di un incontro con il Genoa per capire se sarà fattibile ottenere uno sconto dai 17mln per il riscatto. Secondo la Gazzetta dello Sport, anche la squadra di Sartori avrebbe chiesto informazioni per l'islandese.