Fiorentina-Inter, la probabile formazione: 4-4-2 con Cataldi? Ipotesi Parisi

La probabile formazione della Fiorentina in vista della gara di questa sera contro l'Inter

Fiorentina-Inter, recupero di quella maledetta gara che ha visto Edoardo Bove accusare un malore e accasciarsi al 17' del primo tempo. Al Franchi si toglierà quell'asterisco sulla classifica e si pareggeranno i conti, almeno dal punto di vista delle gare giocate. Raffaele Palladino ha gli uomini contati e non potendo usufruire dei nuovi, l'emergenza è totale.

Per questo motivo, molto probabilmente vedremo un cambio di modulo con quel 4-4-2 che ha portato la vittoria dell'Olimpico. De Gea giocherà in porta, Comuzzo torna titolare ma da terzino destro con Pongracic, Ranieri e l'ex Gosens a completare il reparto. Nel mezzo la speranza è di rivedere Danilo Cataldi, in ballottaggio con Richardson, accompagnato da Rolando Mandragora. Dodò giocherà sulla destra, mentre sulla sinistra ballottaggio tra Lucas Beltran e Fabiano Parisi. Davanti la coppia viola Gudmundsson-Kean.