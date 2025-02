Fiorentina-Inter, la partita più lunga. Fino a lunedì in palio 6 punti chiave

Fiorentina-Inter è la partita più lunga, protagonista anche il prossimo lunedì. Sono in palio 6 punti cruciali per gli obiettivi

L'una contro l'altra, prima a distanza di mesi poi di pochi giorni. Fiorentina-Inter è di fatto un doppio incrocio ravvicinato che si gioca stasera per completare la sfida di andata e di nuovo lunedì al Meazza. Due partite, che, giocoforza, saranno completamente diverse anche nei protagonisti: ma in mezzo - spiega Repubblica - navigano 6 punti che possono diventare cruciali. Fra campionato e zona Champions, questa doppia sfida vale davvero tantissimo.

Gara anomala

Quella di stasera sarà a tutti gli effetti una partita non comune, che ripartirà dal 17' e da una rimessa laterale, momento esatto in cui Bove si accasciò a terra. E poi c'è il regolamento: niente nuovi acquisti, trattandosi di un recupero. Possono giocare solo i tesserati al momento dello stop, qualcosa che costringerà i viola in 14 giocatori giusti giusti più alcuni Primavera. Obiettivo migliorare la tenuta della ripresa contro una delle squadre più in forma del torneo dando continuità ai buoni primi tempi. Ma niente frenesia, Fiorentina-Inter è appena cominciata.