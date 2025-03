Fiorentina, inizia il tour de force. In Europa la semifinale è l’obiettivo minimo

Guardando la classifica di Serie A, la Fiorentina attualmente sarebbe fuori dall'Europa. E adesso, prende inizio un periodo infuocato per la squadra di Palladino che, giovedì dovrà riuscire a rimontare la sconfitta di Atene per poter passare ai quarti di finale di Conference League dove, visto il tabellone, l'obiettivo minimo per i viola deve essere la semifinale.

In campionato domenica arriva la Juventus e, dopo della sosta Nazionali, l'Atalanta di Gasperini e la trasferta in quel di Milano per affrontare il Milan che, attualmente, vede i viola sopra di un punto in classifica.