Fiorentina in Nazionale, ma non solo. C’è anche chi si rilassa

Da martedì in poi via libera anche per gli otto stakanovisti viola, mentre c'è chi si gode già le vacanze, come David De Gea, a Disneyland Paris con la famiglia, Lucas Beltran, tornato a casa in Argentina, o Rolando Mandragora, in Sardegna. Appuntamento per tutti a metà luglio, quando comincerà il ritiro al Viola Park. Lo scrive il Corriere dello Sport.