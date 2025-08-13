Fiorentina in campo, domani l’amichevole: attesi più di 1.500 spettatori

La ripresa degli allenamenti ieri pomeriggio ha segnato la ripartenza al Viola Park dopo due giorni di riposo concessi da Pioli in seguito alla tournée in Inghilterra. E' cominciata così la volata in vista del debutto ufficiale della stagione.

Quella di oggi è giornata di vigilia - allenamento mattutino - dell'ultima amichevole estiva. Domani sera contro la Japan University (ore 20 allo stadio Curva Fiesole, già attesi 1.500 spettatori) Stefano Pioli farà le prove generali in vista del debutto europeo e contestualmente conoscerà il nome dell'avversaria tra Polyssia e Paksi FC, con gli ucraini avanti per 3-0 dopo il match d'andata. E dopo il debutto con gol a Manchester, oggi sarà la volta della presentazione ufficiale di Simon Sohm, arrivato dal Parma per 15 milioni più 1 di bonus. Lo scrive la Nazione.