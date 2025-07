Fiorentina Femminile: giovedì inizia l’era Pinones-Arce

La Fiorentina Femminile del neo tecnico Pinones-Arce si ritroverà al Viola Park a partire dal 10 luglio per dare ufficialmente il via alla stagione 2025/26, con il ritiro che si svolgerà per intero presso il centro sportivo di Bagno a Ripoli. Le visite mediche cominceranno già il 9 luglio, sempre al Viola Park, e proseguiranno fino al giorno successivo mentre nel pomeriggio di giovedì è prevista la prima seduta di allenamento.