Fiorentina, esame Napoli per il sogno Champions

per la prima dell'anno al Franchi arriva il Napoli. Un esame in vista del sogno Champions

Per la prima partita dell'anno in quel del Franchi arriva la prima della classe; una squadra costruita sulla formazione che, con Spalletti, ha vinto il tricolore soltanto due stagioni fa. Centrocampo di grandissima qualità con giocatori del calibro di McTominay e Anguissa . Il Napoli però dovrà fare i conti con due grandi assenti: Politano e Kvaratskhelia.

Per questo, Antonio Conte, potrebbe optare per un tridente composto da Neres, Lukaku e sulla sinistra Leonardo Spinazzola. Per quanto riguarda le scelte del tecnico viola i dubbi principali sono nel reparto offensivo; Gudmundsson dopo l 'infortunio riscontrato a Lecce deve ancora tornare nel pieno della condizione mentre Lucas Beltran scalpita per un posto da titolare, e le ultime apparizioni hanno dimostrato che al momento la forma dell'argentino è decisamente migliore di quella dell'ex Genoa.